«Факел» сыграет с «Локомотивом» 18 мая в 29-м туре РПЛ

«Локомотив» и «Факел» 18 мая сыграют в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Их встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Она начнется в 16.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция игры «Локомотив» — «Факел» начнется в 16.15 мск на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». В прямом эфире матч также покажут по подписке на телеканале «Матч Премьер».

«СЭ» проведет 18 мая текстовую онлайн-трансляцию противостояния команд Михаила Галактионова и Игоря Черевченко. В нашем матч-центре будут доступны ключевые события игры «Локо» — «Факел».

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. «Факел» располагается на 14-й строчке в чемпионате с 29 баллами.

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