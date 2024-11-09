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Сегодня, 08:00

«Локомотив» — «Факел»: время начала матча РПЛ и где смотреть онлайн

«Локомотив» встретится с «Факелом» в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Локомотив» встретится с «Факелом» в матче 15-го тура чемпионата России в субботу, 9 ноября. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Факел». Основные события и результат игры также можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Факел

В 14-м туре «Локомотив» обыграл «Рубин» (1:0), а «Факел» сыграл вничью с «Химками» (1:1).

«Локомотив» набрал 31 очко в чемпионате России, а «Факел» — 12.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)

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