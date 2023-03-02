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Сегодня, 16:48

«Локомотив» готов обсудить с РФС совмещение тренером работы в клубе и молодежной сборной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что руководство московского клуба открыто к диалогу с Российским футбольным союзом (РФС) по вопросу совмещения Михаилом Галактионовым работы главным тренером железнодорожников и старшим тренером молодежной сборной страны.

«Этот вопрос не закрыт. Если РФС сделает предложение, мы будем его рассматривать. Но пока его не было», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Галактионову 38 лет, с декабря 2018 года он является старшим тренером молодежной сборной России. С июня по ноябрь прошлого года он совмещал работу в сборной и клубе «Пари Нижний Новгород». В ноябре Галактионов возглавил «Локомотив», оставшись тренером-совместителем

Молодежная сборная России под руководством Галактионова завоевала право выступить на чемпионате Европы в Венгрии и Словении 2021 года. На континентальном первенстве она заняла третье место в группе, в которой также выступали сборные Дании, Франции и Исландии. До этого россияне не могли отобраться на чемпионат Европы с 2012 года.

Источник: https://tass.ru/sport/17180435
Футбол
РФС
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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