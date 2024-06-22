«Локомотив» готовит предложение по сенегальскому хавбеку «Коньяспора» Ндао

Сегодня, 14:44
«Локомотив» намерен приобрести сенегальского вингера Алассана Ндао из турецкого «Коньяспора», сообщает Radyospor.
Агент футболиста Доган Эркан сообщил, что московский клуб давно следит за вингером. Представители железнодорожников присутствовали на матче «Коньяспора» с «Галатасараем». На следующей неделе «Локомотив» представит предложение о трансфере.
Помимо «Локомотива» футболистом также интерсуются «Ахмат» и «Динамо».
27-летний Ндао играет за «Коньяспор» с января 2024 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. В прошлом сезоне футболист провел 37 матчей в турецкой суперлиге, забив 3 мяча и сделав 4 голевые передачи.