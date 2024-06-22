«Локомотив» готовит предложение по сенегальскому хавбеку «Коньяспора» Ндао

«Локомотив» намерен приобрести сенегальского вингера Алассана Ндао из турецкого «Коньяспора», сообщает Radyospor.

Агент футболиста Доган Эркан сообщил, что московский клуб давно следит за вингером. Представители железнодорожников присутствовали на матче «Коньяспора» с «Галатасараем». На следующей неделе «Локомотив» представит предложение о трансфере.

Помимо «Локомотива» футболистом также интерсуются «Ахмат» и «Динамо».

27-летний Ндао играет за «Коньяспор» с января 2024 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. В прошлом сезоне футболист провел 37 матчей в турецкой суперлиге, забив 3 мяча и сделав 4 голевые передачи.