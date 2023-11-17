«Локомотив» готовит предложения о продлении соглашения Миранчуку и Жемалетдинову

«Локомотив» намерен в ближайшее время сделать предложение по новому контракту полузащитникам Антону Миранчуку и Рифату Жемалетдинову, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, руководитель московского клуба приказал готовить предложения о новом соглашении футболистам. На данный момент этим вопросом занимается спортивный департамент. Отмечается, что стороны начнут переговоры в ближайшие пару недель. Действующие соглашения игроков с «Локомотивом» истекают в конце этого сезона.

28-летний Миранчук в текущем сезоне провел 20 матчей за московскую команду во всех турнирах, отметился 4 голами и 4 результативными передачами. На счету 27-летнего Жемалетдинова 1 забитый мяч и 1 голевая передача в 10 играх за железнодорожников.

В начале ноября появилась информация о том, что «Локомотив» в зимнее трансферное окно хочет арендовать брата Антона Миранчука, Алексея, который на данный момент выступает за «Аталанту».