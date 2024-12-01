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Сегодня, 13:00

«Локомотив» — «Химки»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Локомотив» встретится с «Химками» в матче чемпионата России
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Локомотив» примет «Химки» в 17-м туре чемпионата России в воскресенье, 1 декабря. Игра пройдет на «РЖД Арене», стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Локомотива» и «Химок» покажет канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru на платной основе, трансляция начнется за 10 минут до игры.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Химки». Ключевые события игры можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Химки

В матче первого круга 19 октября химчане обыграли железнодорожников со счетом 2:0. В групповом турнире Кубке России «Локомотив» победил «Химки» в обеих встречах.

В 16 турах РПЛ «Локомотив» набрал 34 очка, а «Химки» — 13.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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