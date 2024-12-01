Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:58

«Локомотив» второй раз в этом сезоне проиграл «Химкам» в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Локомотив» — «Химки».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Локомотив» на своем поле уступил «Химкам» в матче 17-го тура РПЛ — 1:3.

Счет на 17-й минуте открыл форвард гостей Антон Заболотный. На 29-й минуте «Локомотив» отыгрался благодаря голу Владислава Сарвели, но уже три минуты спустя «Химки» снова вышли вперед, отличился Зелимхан Бакаев.

Окончательный счет на 66-й минуте установил Лукас Вера.

«Локомотив» (34 очка) потерпел второе подряд поражение в РПЛ и остается третьим в турнирной таблице. Кроме того, команда Михаила Галактионова второй раз в текущем сезоне уступила подмосковной команде в чемпионате России.

«Химки» (16) прервали 6-матчевую серию без побед во всех турнирах и поднялись на 12-е место в РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:3
Химки

Источник: Таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
Читайте также
Что произошло после победы «Ростова» и ничьей ЦСКА
Премьер Грузии предупредил Зурабишвили о необходимости сложить полномочия
Биография Александра Кержакова — лучшего бомбардира в истории сборной России
Лавров предрек «заслуженную кару» виновникам эскалации на Украине
Всемирный день борьбы со СПИДом отметят 1 декабря
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
Материалы сюжета РПЛ, 17-й тур: «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
«Зенит» — «Крылья Советов»: Сергеев оформил дубль
Бакаев — о возможной отставке Артиги: «Игра показала, как мы реагируем на слухи»
«Зенит» — «Крылья Советов». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Медведев: «Критической ситуации в «Пари НН» нет»
«Зенит» — «Крылья Советов»: самарцы забили два гола за две минуты
Туфан Садыгов: «Победа «Химок» была ожидаема. Ребята в максимальной форме»
Сегодня
Вчера
Неделя