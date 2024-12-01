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Сегодня, 12:57

«Локомотив» — «Химки»: Пиняев и Джикия сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Химок» на матч 17-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Сильянов, Ньямси, Монтес, Баринов, Батраков, Пиняев, Севикян, Сарвели, Воробьев.

Запасные: Митрюшкин, Веселов, Тикнизян, Самошников, Морозов, Погостнов, Тимофеев, Салтыков, Карпукас, Раков.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Голубович, Ориньо, Бакаев, Хосонов, Вера, Мехия, Заболотный, Руденко.

Запасные: Обухов, Степанов, Гусейнов, Анджелкович, Магомедов, Берковский, Оздоев, Абдуллахи, Карредера, Панченко, Садыгов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Химки».

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Химки
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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