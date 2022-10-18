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Судейство

Сегодня, 19:08

«Локомотив» — «Химки»: судья не удалил Ненахова и не наказал Садыгова

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Локомотив» — «Химки».
«Локомотив» — «Химки».
«Локомотив» — «Химки».
«Локомотив» — «Химки».
«Локомотив» — «Химки».
«Локомотив» — «Химки».
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В первом тайме матча 4-го тура пути РПЛ Кубка России «Локомотив» — «Химки» арбитр Алексей Амелин ошибочно не удалил Максима Ненахова и не вынес предупреждение Илье Садыгову.

«Локомотив» — «Химки».
«Локомотив» — «Химки».

На 16-й минуте судья, находившийся в хорошей позиции, не увидел, что игрок гостей Садыгов попал рукой в лицо Тину Едваю, или неправильно оценил действия футболиста «Химок».

«Локомотив» — «Химки».
«Локомотив» — «Химки».

Этот фол заслуживал желтой карточки. В очередной раз провожу аналогию с моментом из кубкового матча «Ахмат» — «Ростов» (3:1), в котором на 72-й минуте рефери после вмешательства видеоассистента Яна Бобровского наказал гостей 11-метровым ударом, с которого грозненцы сравняли счет. Департамент судейства РФС поддержал то решение арбитра, который квалифицировал действия Данилы Прохина как фол. Оно признано правильным. Ростовчанин тогда случайно попал рукой в лицо Ивану Олейникову. Действие игрока гостей было случайным, неумышленным и не несло никакой агрессии. Но оно расценено, как нарушение правил. Прохин помимо пенальти был наказан предупреждением.

Интересно, что тот матч судил как раз Амелин. И тогда он достал желтую карточку, а сегодня — нет. Рефери поступил непоследовательно.

«Локомотив» — «Химки».
«Локомотив» — «Химки».
«Локомотив» — «Химки».
«Локомотив» — «Химки».

А на 24-й минуте судья неверно квалифицировал фол железнодорожника Ненахова, который прыгнул в направлении соперника и ударил его шипами в правую ногу выше голеностопа. И через несколько минут после вмешательства ВАР и просмотра видеозаписи Амелин не достал красную карточку, ограничившись предупреждением.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
4
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