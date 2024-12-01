«Локомотив» и «Химки» сыграют в чемпионате России 1 декабря

«Локомотив» и «Химки» сыграют в 17-м туре РПЛ в воскресенье, 1 декабря. Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 14.00.

В прямом эфире игру «Локомотив» — «Химки» покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (по подписке). Трансляция начнется в 13.50 мск, за 10 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. За ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Химки» можно следить в нашем матч-центре.

После 16 туров «Локомотив» занимал третье место в таблице с 34 очками, в предыдущей игре чемпионата России железнодорожники уступили «Спартаку» (2:5). «Химки» с 13 очками шли на 13-м месте, предыдущим соперником красно-черных был «Краснодар» (2:2).