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«Локомотив» — «Химки»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Локомотив» и «Химки» сыграют в чемпионате России 1 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Локомотив» и «Химки» сыграют в 17-м туре РПЛ в воскресенье, 1 декабря. Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 14.00.

В прямом эфире игру «Локомотив» — «Химки» покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (по подписке). Трансляция начнется в 13.50 мск, за 10 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. За ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Химки» можно следить в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Химки

После 16 туров «Локомотив» занимал третье место в таблице с 34 очками, в предыдущей игре чемпионата России железнодорожники уступили «Спартаку» (2:5). «Химки» с 13 очками шли на 13-м месте, предыдущим соперником красно-черных был «Краснодар» (2:2).

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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