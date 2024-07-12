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Сегодня, 10:04

Источник: «Локомотив» хочет подписать вингера «Ференцвароша» Маркиньоса

Игнат Заздравин
Корреспондент
Маркиньос.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, железнодорожники сделали запрос по возможному переходу 24-летнего бразильца. «Ференцварош» хочет заработать на трансфере 5,5 миллиона евро.

Кроме того, сообщается, что «Спартак», который летом возглавил экс-тренер «Ференцвароша» Деян Станкович, не заинтересован в переходе Маркиньоса. Помимо «Локомотива», за футболистом следит московское «Динамо».

Маркиньос выступает за «Ференцварош» с 2022 года. В прошедшем сезоне он провел за команду 48 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал десять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Источник: https://t.me/karpinside/32277
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