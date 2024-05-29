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Сегодня, 17:25

«Локомотив» хотел приобрести вратаря «Родины» Корякина

Константин Белов
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», «Локомотив» этой весной был заинтересован в приобретении вратаря «Родины» Александра Корякина.

Корякин находится в «Родине» на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Балтике». По нашей информации, московский клуб из Первой лиги хочет активировать опцию выкупа 22-летнего вратаря и сохранить его в команде на следующий сезон.

Корякин в этом сезоне провел в Первой лиге 13 матчей, пропустив 11 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 тысяч евро.

Корякин является воспитанником академии «Локомотива».

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