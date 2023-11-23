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РПЛ

Сегодня, 16:38

«Локомотив» и «Динамо» чаще всех задействуют воспитанников в текущем сезоне РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Локомотив» — «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory (CIES) опубликовал статистику по числу воспитанников, которых задействуют команды РПЛ.

Основной показатель — количество минут в процентном соотношении, которые отыграли воспитанники клубов.

Лидером рейтинга является «Локомотив». Железнодорожники задействовавали 11 воспитанников, которые отыграли 42,2 процента от общего числа минут. На втором месте «Динамо» (11 игроков, 38,3 процента), на третьем — «Краснодар» (7 и 33,8 процента).

Также в топ-5 вошли ЦСКА и «Спартак». «Зенит» оказался седьмым. Последнее место в рейтинге делят «Пари НН» и «Крылья Советов», воспитанники которых не отыграли ни одной минуты в текущем сезоне.

Фото CIES
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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