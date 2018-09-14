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14 сентября 2018, 21:22

"Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью, Крыховяк получил красную карточку

Сегодня. Москва. &amp;quot;Локомотив&amp;quot; - &amp;quot;Динамо&amp;quot; - 1:1. Ничья в московском дерби.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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"Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 7-го тура чемпионата России.

В первом тайме на гол новичка бело-голубых Мигела Кардозу ответил Антон Миранчук.

На 66-й минуте за вторую желтую карточку был удален хавбек железнодорожников Гжегож Крыховяк, который не поможет своей команде в игре следующего тура против "Зенита".

"Локомотив" с 9 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, "Динамо" (10) обошло ЦСКА (9) и поднялось на шестую строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Динамо" (Москва) – 1:1 (1:1)

Голы: Кардозу, 5 (0:1). Ант.Миранчук, 32 (1:1).

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Лысов, Ант.Миранчук (Фарфан, 46), Денисов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Баринов, 71), Фернандеш, Эдер (Смолов, 46).

"Динамо" (Москва): Шунин, Хольмен, Рыков, Шуньич (Темников, 90), Рауш, Кардозу, Тетте, Панченко (Марков, 75), Жоаузинью, Черных (Соснин, 58), Луценко.

Предупреждения: Крыховяк, 38. Баринов, 71.

Удаление: Крыховяк, 66.

Судьи: Матюнин, Мосякин, Сафьян (все - Москва).

14 сентября. Москва. Стадион "РЖД Арена".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

 

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
14 сент, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:1
Динамо

 

Источник: http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2018-2019/&#8203;
Антон Миранчук
Гжегож Крыховяк
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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