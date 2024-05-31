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Сегодня, 16:54

«Локомотив» и дзержинский «Арсенал» подписали договор о сотрудничестве

Алина Савинова
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«Локомотив» заключил договор о сотрудничестве с белорусским «Арсеналом», в рамках которого клубы направят свои усилия на подготовку резерва и повышения уровня мастерства игроков обеих команд.

«Локомотив» имеет многолетний успешный опыт подготовки воспитанников, являясь лидером среди российских клубов по количеству игроков из собственной Академии, регулярно выходящих на поле в основном составе, а также других клубов РПЛ. Уже сегодня в составе «Арсенала» получают игровую практику четыре наших воспитанника под руководством Вячеслава Вашкевича. Сотрудничество будет проходить по многим направлениям», — приводит пресс-служба железнодорожников слова гендиректора московского клуба Владимира Леонченко.

На данный момент за дзержинский «Арсенал» выступают Егор Погостнов, Дмитрий Радиковский, Данила Годяев и Вадим Арутюнян, которые являются воспитанниками Академии «Локомотива».

«Арсенал» после 10 туров чемпионата Белоруссии располагается на 8-м месте в турнирной таблице с 14 очками.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/arsenal-dzerzhinsk-sotrudnichestvo/
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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