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Сегодня, 14:44

«Локомотив» и Иван Игнатьев расторгли контракт по обоюдному согласию

Футболист "Локомотива" Иван Игнатьев.
Иван Игнатьев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Локомотив» и форвард Иван Игнатьев расторгли контракт по обоюдному соглашению, сообщается в официальном Telegram-канале московского клуба 21 июня.

Соглашение с 24-летним российским футболистом истекало 30 июня 2023-го.

«Благодарим Ваню за игру, самоотдачу и подход к работе. Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении «Локо».

В сезоне-2022/23 Игнатьев провел 27 матчей за железнодорожников, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий может перейти в «Сочи».

Источник: https://t.me/fclokomotiv/12844
Иван Игнатьев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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