0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:46

«Локомотив» и «Сочи» интересовались Перковичем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Два российских клуба проявляли интерес к хорватскому защитнику Мауро Перковичу, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, два российских клуба проявляли предметный интерес к 19-летнему защитнику «Истры 1961» Мауро Перковичу. Речь идет про московский «Локомотив» и «Сочи». Представители клубов узнавали стоимость футболиста, однако цена в 2-3 миллиона евро за молодого игрока их отпугнула.

Перед закрытием трансферного окна Перкович перешел на правах аренды в загребское «Динамо», подписав контракт до конца текущего сезона. При этом в контракте прописано обязательство выкупа с определенными условиями — велика вероятность, что и после окончания арендного соглашения Мауро останется в команде.

В нынешнем сезоне Мауро Перкович провел 18 матчей в составе «Истры 1961», отметился одной результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lokomotiv-i-sochi-interesovalis-perkovichem/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
В Польше потребовали от прибывших в страну бандеровцев вернуться на Украину
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
Во Франции назвали «наименее сумасшедшую» страну в вопросе поставок оружия Киеву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Арбитр Казарцев рассказал, как давал объяснения после матча «Спартак» — «Сочи»

Арбитр Казарцев заявил, что Соболев иногда дорисовывает нарушения