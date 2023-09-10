Источник: «Локомотив» предложил 2,5 миллиона евро за форварда «Маккаби» Пьерро

«Локомотив» интересуется нападающим Францди Пьерро, который выступает за «Маккаби» из Хайфы, сообщает Ynet.co.il.

По данным источника, московский клуб предложил 2,5 миллиона евро за 28-летнего гаитянина. При этом утверждается, что сам футболист не заинтересован в уходе из нынешней команды.

Пьерро выступает за «Маккаби» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

(Эли Швидлер)