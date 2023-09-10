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Сегодня, 12:30

Источник: «Локомотив» предложил 2,5 миллиона евро за форварда «Маккаби» Пьерро

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«Локомотив» интересуется нападающим Францди Пьерро, который выступает за «Маккаби» из Хайфы, сообщает Ynet.co.il.

По данным источника, московский клуб предложил 2,5 миллиона евро за 28-летнего гаитянина. При этом утверждается, что сам футболист не заинтересован в уходе из нынешней команды.

Пьерро выступает за «Маккаби» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

(Эли Швидлер)

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Маккаби (Хайфа)
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