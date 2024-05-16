Источник: «Локомотив» интересуется форвардом «Ростова» Комличенко

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко может перейти в «Локомотив», сообщает журналист Иван Карпов.

Ранее сообщалось, что железнодорожники проявляют интерес к форварду «Зенита» Ивану Сергееву.

Комличенко выступает за «Ростов» с лета 2021 года. В текущем сезоне 28-летний нападающий провел за ростовчан 29 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Комличенко в 4,5 миллиона евро. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года.