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Сегодня, 17:49

Источник: «Локомотив» интересуется форвардом «Ростова» Комличенко

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко может перейти в «Локомотив», сообщает журналист Иван Карпов.

Ранее сообщалось, что железнодорожники проявляют интерес к форварду «Зенита» Ивану Сергееву.

Комличенко выступает за «Ростов» с лета 2021 года. В текущем сезоне 28-летний нападающий провел за ростовчан 29 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Комличенко в 4,5 миллиона евро. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://t.me/karpinside/31385
Николай Комличенко
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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