Источник: «Локомотив» интересуется форвардом «Ростова» Комличенко

Сегодня, 17:49
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко может перейти в «Локомотив», сообщает журналист Иван Карпов.
Ранее сообщалось, что железнодорожники проявляют интерес к форварду «Зенита» Ивану Сергееву.
Комличенко выступает за «Ростов» с лета 2021 года. В текущем сезоне 28-летний нападающий провел за ростовчан 29 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Комличенко в 4,5 миллиона евро. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года.