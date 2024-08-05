Источник: «Локомотив» интересуется полузащитником «Бенфики» Мейте

«Локомотив» может усилиться полузащитником «Бенфики» Суалихо Мейте, сообщает журналист Руди Галетти.

По данным источника, московский клуб считает 30-летнего француза одной из главных трансферных целей этим летом.

Также футболиста хочет подписать ПАОК — хавбек выступал за греческую команду в сезоне-2023/24 на правах аренды, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 42 матчах во всех турнирах.

Контракт Мейте с «Бенфикой» действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.