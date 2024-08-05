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Сегодня, 05:34

Источник: «Локомотив» интересуется полузащитником «Бенфики» Мейте

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Суалихо Мейте.
Фото Global Look Press
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«Локомотив» может усилиться полузащитником «Бенфики» Суалихо Мейте, сообщает журналист Руди Галетти.

По данным источника, московский клуб считает 30-летнего француза одной из главных трансферных целей этим летом.

Также футболиста хочет подписать ПАОК — хавбек выступал за греческую команду в сезоне-2023/24 на правах аренды, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 42 матчах во всех турнирах.

Контракт Мейте с «Бенфикой» действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Бенфика
ФК Локомотив (Москва)
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