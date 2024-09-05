«Локомотив» ищет защитника на место ушедшего в аренду Митая

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что железнодорожники планируют приобрести защитника после ухода из команды Марио Митая.

«Закончится ли трансферная кампания после перехода Эдгара Севикяна? Мы работаем над тем, чтобы до окончания трансферного окна еще укрепить линию защиты. Это будет сделано в связи с уходом в аренду Марио Митая», — приводит слова Нагорных ТАСС.

«Локомотив» объявил об уходе Митая в аренду в саудовский «Аль-Иттихад» во вторник, 3 сентября. Албанец выступал за красно-зеленых с августа 2022 года. Защитник провел за железнодорожников 49 матчей, отличившись двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего защитника в 3,5 миллиона евро.