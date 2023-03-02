«Локомотив» изучит идею передачи части акций болельщикам

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что идея передачи части акций футбольных клубов болельщикам в России не проработана, но московский клуб готов изучить такую возможность.

«Локомотив» имеет стабильный бюджет, который на протяжении ряда лет не увеличивается и в обозримом будущем увеличиваться не будет. Сегодня это то, что компания может себе позволить. Это то, что сбалансировано в рамках всех бюджетных процессов компании и ряда других спонсоров, принимающих участие в финансировании клуба. Мы будем жить в тех реалиях, в которых живет страна. Сегодня очень много проблем и вопросов, которые необходимо решать нашей компании и нашей стране. Мы готовы рассмотреть проект совместного инвестирования в клуб, если такие предложения будут. Интересная тема с болельщиками. Думаю, в нашей стране она не проработана, хотя мы знаем, что многие клубы в мире являются народными и публичными, выпускают акции. В том числе на эти деньги осуществляется деятельность клуба. Такая практика есть, поизучаем ее", — приводит слова Нагорных ТАСС.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).