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Сегодня, 13:08

«Локомотив» изучит идею передачи части акций болельщикам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что идея передачи части акций футбольных клубов болельщикам в России не проработана, но московский клуб готов изучить такую возможность.

«Локомотив» имеет стабильный бюджет, который на протяжении ряда лет не увеличивается и в обозримом будущем увеличиваться не будет. Сегодня это то, что компания может себе позволить. Это то, что сбалансировано в рамках всех бюджетных процессов компании и ряда других спонсоров, принимающих участие в финансировании клуба. Мы будем жить в тех реалиях, в которых живет страна. Сегодня очень много проблем и вопросов, которые необходимо решать нашей компании и нашей стране. Мы готовы рассмотреть проект совместного инвестирования в клуб, если такие предложения будут. Интересная тема с болельщиками. Думаю, в нашей стране она не проработана, хотя мы знаем, что многие клубы в мире являются народными и публичными, выпускают акции. В том числе на эти деньги осуществляется деятельность клуба. Такая практика есть, поизучаем ее", — приводит слова Нагорных ТАСС.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://tass.ru/sport/17177565
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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