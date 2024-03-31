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Судейство

31 марта, 21:05

«Локомотив» — «Краснодар»: Безбородов не удалил Ненахова

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 45-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» судья Владислав Безбородов не увидел всех деталей единоборства Максима Ненахова и Джона Кордобы и ошибочно не вынес предупреждение защитнику железнодорожников.

Для Ненахова, который сыграл в мяч правой рукой, оно стало бы вторым в этой игре — ему пришлось бы покинуть поле.

Скриншот трансляции.

Безбородов вышел из ситуации, поговорив с первым ассистентом Дмитрием Ермаковым и назначив штрафной удар в другую сторону — в пользу «Локомотива». Таким образом, Ненахов избежал наказания и продолжил матч.

Скриншот трансляции.

Видеоассистенты Андрей Фисенко и Роман Галимов не имели права вмешаться, потому что речь шла о предупреждении, а не удалении за лишение соперника явной возможности забить гол.

Максим Ненахов
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Владислав Безбородов
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