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Судейство

31 марта, 21:20

«Локомотив» — «Краснодар»: Безбородов правильно не удалил Кривцова и Морозова

Александр Бобров
Шеф-редактор
Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
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На 11-минуте матча 22-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» судья Владислав Безбородов принял верное решение, не удалив, а только предупредив игрока «быков» Никиту Кривцова. Тот попытался в подкате выбить мяч у Максима Глушенкова и сбил его за пределами штрафной площади. В этой ситуации нет оснований считать, что сфоливший лишил соперника явной возможности забить гол, потому что такой возможности у железнодорожника не было — его успевал перекрыть другой игрок гостей.

Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции

Правильно поступил судья и на 25-й минуте, оценив фол Евгения Морозова желтой, а не красной карточкой. Защитник задержал Джона Кордобу рукой, но не лишил его явной возможности забить гол, а только сорвал перспективную атаку. И в этом случае нападающего успевал перехватить другой защитник.

Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Владислав Безбородов
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