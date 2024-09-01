Сегодня, 22:14
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 7-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0).
— Очень сложный матч. Начали хорошо, еще было видно в раздевалке, что ребята заряжены на игру. Второй тайм хороший. Был ряд моментов, когда игра могла качнуться в одну или другую сторону. 11 дней уже путешествуем и никто из футболистов не жалуется, это очень важно для тренеров.
— Как вам игра обороны?
— Хоть и сыграли на ноль, есть что исправить, — сказал Мусаев на пресс-конференции.
«Краснодар» продлил победную серию во всех турнирах до шести матчей. Команда Мурада Мусаева набрала 15 очков и вышла на второе место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Локомотив», у которого такое же количество баллов. Железнодорожники потерпели первое поражение за последние восемь встреч.
В следующем туре «быки» 14 сентября сыграют против «Ростова», а московская команда в этот же день встретится с «Оренбургом».
Александр Абустин