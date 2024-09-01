Мусаев — о составе в матче с «Локо»: «В первом тайме никто не проседал, поэтому не стал сразу делать замены»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил замены и стартовый состав в матче 7-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0).

— Был почти тот же состав, что и с «Динамо», какая логика была в заменах и почему был выбран такой стартовый состав?

— Перед игрой был тяжелый выбор. Потому что между «Динамо» и «Локомотивом» состоялась встреча в Кубке России. Только сегодня утром принял решение по составу. Очень важна сыгранность, поэтому стараемся не менять состав. Хочу отметить тех, кто выходит на замены, Черников вышел очень заряженным. В перерыве не увидел, что кто-то проседал, как это было с «Динамо». Поэтому не стал сразу никого менять, — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» продлил победную серию во всех турнирах до шести матчей. Команда Мурада Мусаева набрала 15 очков и вышла на второе место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Локомотив», у которого такое же количество баллов. Железнодорожники потерпели первое поражение за последние восемь встреч.

В следующем туре «быки» 14 сентября сыграют против «Ростова», а московская команда в этот же день встретится с «Оренбургом».

Александр Абустин