«Локомотив» и «Краснодар» встретятся в матче чемпионата России

«Локомотив» и «Краснодар» встретятся в матче 16-го тура чемпионата России в воскресенье, 23 ноября. Игра пройдет на «РЖД Арене», стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Москве. Следить за основными событиями игры «Локомотив» — «Краснодар» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

23 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)

В прямом эфире встречу железнодорожников и «быков» покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Ретранслировать федеральный канал будут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko».

В 15 турах РПЛ «Локомотив» набрал 30 очков, «Краснодар» — 33. Встреча команд в первом круге состоялась в июле и завершилась победой москвичей со счетом 2:1.