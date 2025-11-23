Видео
Сегодня, 17:15

«Локомотив» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Локомотив» и «Краснодар» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Локомотив» и «Краснодар» встретятся в матче 16-го тура чемпионата России в воскресенье, 23 ноября. Игра пройдет на «РЖД Арене», стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;: онлайн трансляция матча РПЛ 23&nbsp;ноября 2025 года.«Локомотив» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Москве. Следить за основными событиями игры «Локомотив» — «Краснодар» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Краснодар

В прямом эфире встречу железнодорожников и «быков» покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Ретранслировать федеральный канал будут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko».

В 15 турах РПЛ «Локомотив» набрал 30 очков, «Краснодар» — 33. Встреча команд в первом круге состоялась в июле и завершилась победой москвичей со счетом 2:1.

