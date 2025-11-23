Видео
Сегодня, 11:10

«Локомотив» — «Краснодар»: прогнозы на матч РПЛ

Эксперты сделали прогноз на матч «Локомотив» — «Краснодар»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алексей Батраков (ФК «Локомотив»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» и «Краснодар» сыграют в 16-м туре чемпионата России в воскресенье, 23 ноября. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Краснодар

Мнение экспертов

Константин Генич, телекомментатор

«Все же жду, что «Краснодар» будет иметь преимущество. «Краснодар» будет больше с мячом, а «Локомотив», несмотря на то что играет дома, продолжит действовать на контратаках. Команда Мурада Мусаева очень крепкая, атлетичная, мускулистая. И такие соперники, как «Локомотив», ей подходят. Мне кажется, что «Краснодар» — фаворит. То, что не получилось в первом круге, может компенсироваться сейчас. У «Краснодара» практически нет слабых мест — ни в составе, ни в игре. Тем более возвращаются дисквалифицированные: Кордоба, Аугусто, Диего Косте», — сказал Генич РБ.

Александр Бубнов, советский футболист

«Локомотив» отдаст мяч? Да, москвичи не полезут на «Краснодар». Железнодорожники готовы терпеть. «Быки» сильны в позиционной атаке. У «Краснодара» нет потерь, а у «Локомотива» есть. Прогноз: обе забьют», — сказал Бубнов в эфире «Коммент.Превью».

Мнение букмекеров

Букмекеры оценивают победу «Локомотива» с коэффициентом 2.70 (37%). Выигрыш «Краснодара» доступен за 2.45 (41%), ничья — за 3.60 (22%).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
