Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

31 марта, 21:42

«Краснодар» не удержал победу над «Локомотивом» после возвращения Мусаева

Руслан Минаев
Антон Миранчук и Кайо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 22-го тура РПЛ — 1:1.

«Быки» открыли счет на 10-й минуте встречи благодаря автоголу Тимура Сулейманова после подачи Эдуарда Сперцяна с углового. Железнодорожники сравняли счет за девять минут до конца основного времени матча — гол забил Максим Глушенков после передачи Владислава Сарвели.

Матч стал первым для тренера Мурада Мусаева после возвращения в «Краснодар». Специалист подписал контракт с клубом 14 марта.

«Краснодар» не выигрывает в третьем матче РПЛ подряд — две ничьих и одно поражение. «Быки» набрали 40 очков и отстают от лидера таблицы РПЛ «Зенита» на 1 очко.

«Локомотив» во второй раз подряд сыграл вничью в РПЛ — 33 очка и 5-я строчка. Железнодорожники обошли «Спартак» (32) в таблице чемпионата.

«СЭ» вел тестовую трансляцию встречи.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
31 мар, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:1
Краснодар

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

Следующий матч «Краснодар» проведет 6 апреля против «Пари НН». Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают команду Мусаева фаворитом: на ее победу можно поставить с коэффициентом 2.02, вероятность данного исхода — примерно 50%. Ничья котируется за 3.35 (30%), успех нижегородцев — за 3.85 (20%).

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).   

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
17
133
Читайте также
Виталий Минаков победил Оли Томпсона на турнире в Москве
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
Леонченко — о ничьей с «Краснодаром»: «Этот матч можно занести в актив»
Широков: «Даже после пяти игр нельзя будет говорить, было ли решение уволить Ивича поспешным»
Широков считает, что чемпионские амбиции «Динамо» переоценены
Правильная лихорадка. Никто из шести лидеров РПЛ не смог победить в последнем туре. Колонка Казакова
Газзаев: «Зенит» — фаворит в золотой гонке. Вендел и Клаудиньо еще выйдут на свой максимум»
Газзаев: «Пенальти в ворота «Урала» был. Но «Спартак» не должен рассчитывать только на него»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Рахмановича: «Мы общаемся с клубами, но пока все слишком далеко от конкретики»

Хомуха считает, что психология и недостаток прагматизма помешали ЦСКА победить «Сочи»