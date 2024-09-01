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Сегодня, 18:30

«Локомотив» — «Краснодар»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Локомотив» сыграет с «Краснодаром» в чемпионате России 1 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Баринов, капитан «Локомотива».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Локомотив» и «Краснодар» встретятся в 7-м туре РПЛ в воскресенье, 1 сентября. Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 19.45 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игры. Ключевые события встречи «Локомотив» — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию противостояния бесплатно покажут на федеральном телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В истории личных встреч команды играли 31 раз: 14 побед на счету железнодорожников, 10 — у «Краснодара».

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
01 сент, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Краснодар

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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