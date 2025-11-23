«Локомотив» — «Краснодар»: Комличенко, Сперцян и Кордоба сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» в 16-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 19.45 по московскому времени.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Ненахов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Карпукас, Руденко, Комличенко.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Тормена, Диего Коста, Гонсалес, Сперцян, Батчи, Черников, Дуглас Аугусто, Виктор Са, Кордоба.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.