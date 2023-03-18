Сегодня, 18:11
«Локомотив» и «Краснодар» назвали составы на матч 20-го тура чемпионата России.
Вратарь «быков» Матвей Сафонов начнет встречу на скамейке запасных. В пятницу появилась информация, что 24-летний голкипер заболел коронавирусом.
«Локомотив»: Лантратов, Смольников, Кузьмичев, Конти, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Миранчук, Камано, Пиняев, Дзюба.
Запасные: Худяков, Митров, Живоглядов, Погостнов, Митай, Жемалетдинов, Куликов, Марадишвили, Щетинин, Игнатьев, Глушенков, Раков.
«Краснодар»: Агкацев, Волков, Кайо, Алонсо, Рамирес, Баньяц, Сперцян, Кади, Дэвид, Олусегун, Кордоба.
Запасные: Сафонов, Штепа, Петров, Сорокин, Пивоваров, Литвинов, Ахметов, Черников, Кривцов, Батчи, Кевин Пина.