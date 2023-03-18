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«Локомотив» — «Краснодар»: Дзюба — в старте, Сафонов — в запасе

Сафонов начнет матч с «Локомотивом» на скамейке запасных
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«Локомотив» и «Краснодар» назвали составы на матч 20-го тура чемпионата России.

Вратарь «быков» Матвей Сафонов начнет встречу на скамейке запасных. В пятницу появилась информация, что 24-летний голкипер заболел коронавирусом.

«Локомотив»: Лантратов, Смольников, Кузьмичев, Конти, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Миранчук, Камано, Пиняев, Дзюба.

Запасные: Худяков, Митров, Живоглядов, Погостнов, Митай, Жемалетдинов, Куликов, Марадишвили, Щетинин, Игнатьев, Глушенков, Раков.

«Краснодар»: Агкацев, Волков, Кайо, Алонсо, Рамирес, Баньяц, Сперцян, Кади, Дэвид, Олусегун, Кордоба.

Запасные: Сафонов, Штепа, Петров, Сорокин, Пивоваров, Литвинов, Ахметов, Черников, Кривцов, Батчи, Кевин Пина.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Краснодар

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Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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