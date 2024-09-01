«Локомотив» сыграет с «Краснодаром» в матче 7-го тура чемпионата России в воскресенье, 1 сентября. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Локомотив» — «Краснодар» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 19.00 мск. Также матчи РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Прогноз и ставку на матч «Локомотив» — «Краснодар» читайте в нашем материале.

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