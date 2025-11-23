«Локомотив» и «Краснодар» сыграют в 16-м туре чемпионата России в воскресенье, 23 ноября. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

23 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Краснодар» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

После 15 туров премьер-лиги железнодорожники набрали 30 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Команда из Краснодара с 33 очками располагается на первой строчке в чемпионате России.

