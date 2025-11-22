«Локомотив» и «Краснодар» встретятся в матче 16-го тура чемпионата России в воскресенье, 23 ноября. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 19.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

23 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)

В прямом эфире игру будут транслировать на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 19.15 мск, за полчаса до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча лидеров РПЛ. Следить за основными событиями игры «Локомотив» — «Краснодар» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

В 15 турах чемпионата России железнодорожники набрали 30 очков и после первого круга делили третье место в турнирной таблице с «Зенитом», у «быков» — 33 очка и первая строчка (за счет преимущества над ЦСКА по дополнительным показателям).

Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата России, новости и обзоры изучайте в разделе РПЛ на нашем сайте.