«Локомотив» и «Краснодар» встретятся в матче 16-го тура чемпионата России в воскресенье, 23 ноября. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 19.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

23 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Черкизове. Следить за основными событиями игры «Локомотив» — «Краснодар» можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире игру будут транслировать телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 19.15 мск, за полчаса до стартового свистка. Также встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

После 15 туров чемпионата России железнодорожники набрали 30 очков и занимают четвертое место в таблице (при равенстве очков с идущим третьим «Зенитом»), у «быков» — 33 очка и первая строчка (при равенстве с ЦСКА).

