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Сегодня, 13:57

«Локомотив» — «Крылья Советов»: Дзюба не попал в заявку на матч

Мария Гусева
Корреспондент
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«Локомотив» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ.

В заявке железнодорожников отсутствует нападающий Артем Дзюба. Ранее 34-летний форвард сообщил, что получил травму.

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Фассон, Погостнов, Ненахов, Баринов, Карпукас, Миранчук, Пиняев, Глушенков, Сарвели.

Запасные: Гилерме, Худяков, Марадишвили, Изидор, Митай, Кузьмичев, Щетинин, Сильянов, Куликов, Самошников, Морозов, Рыбчинский.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Бабкин, Костанца, Гарре, Салтыков, Шитов, Хубулов.

Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Барач, Лысов, Рассказов, Витюгов, Иванисеня, Бобер, Рахманович, Карпицкий.

Матч пройдет сегодня, 12 августа. Начало встречи — 15.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
12 авг, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Крылья Советов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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