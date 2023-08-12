Сегодня, 13:57
«Локомотив» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ.
В заявке железнодорожников отсутствует нападающий Артем Дзюба. Ранее 34-летний форвард сообщил, что получил травму.
«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Фассон, Погостнов, Ненахов, Баринов, Карпукас, Миранчук, Пиняев, Глушенков, Сарвели.
Запасные: Гилерме, Худяков, Марадишвили, Изидор, Митай, Кузьмичев, Щетинин, Сильянов, Куликов, Самошников, Морозов, Рыбчинский.
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Бабкин, Костанца, Гарре, Салтыков, Шитов, Хубулов.
Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Барач, Лысов, Рассказов, Витюгов, Иванисеня, Бобер, Рахманович, Карпицкий.
Матч пройдет сегодня, 12 августа. Начало встречи — 15.00 мск.