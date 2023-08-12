«Локомотив» в добавленное время спасся от поражения в матче с «Крыльями»

«Локомотив» дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 4-го тура РПЛ — 1:1.

На гол Николая Рассказова на 86-й минуте, железнодорожники ответили результативным ударом Константина Марадишвили на 90+3-й минуте.

На 60-й минуте нападающий хозяев Владислав Сарвели сбил в штрафной защитника «Крыльев» Фернандо Костанцу. Форвард гостей Бенхамин Гарре не смог реализовать пенальти — Илья Лантратов отбил удар.

Спустя четыре минуты Сарвели сравнял счет, но арбитр Павел Кукуян не засчитал взятие ворот из-за игры рукой Дмитрия Баринова.

«Крылья Советов» набрали 8 очков и заняли 4-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» — 5 очков и шестая строчка.

В следующем туре «Крылья» в гостях сыграют с «Рубином» 18 августа. «Локо» 19-го числа отправится в гости к «Краснодару».