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Сегодня, 14:00

«Локомотив» — «Крылья Советов»: прямая трансляция матча РПЛ

«Локомотив» сыграет против «Крылья Советов» 12 августа в 15:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Локомотив» — «Крылья Советов».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Локомотив» на своем поле сыграет против «Крыльев Советов» в рамках 4-го тура чемпионата России — 2023 / 2024. Матч пройдет в субботу, 12 августа, на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 15:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов».

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч Премьер». Эфир стартует в 14:55. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
12 авг, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Крылья Советов

Последняя очная встреча команд состоялась в мае 2023 года в рамках чемпионата России. Тогда «Локомотив» и «Крылья Советов» победителя не выявили — 1:1.

Судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном будет работать на матче «Локомотив» — «Крылья Советов». Его ассистентами будут Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов, резервным арбитром назначен Роман Сафьян. За систему ВАР будут отвечать Рафаэль Шафеев и Роман Усачев

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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