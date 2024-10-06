«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграют в РПЛ 6 октября

«Локомотив» и «Крылья Советов» встретятся в 11-м туре чемпионата России в воскресенье, 6 октября. Матч на «РЖД Арене» начнется в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут на канале «Матч Премьер» и сайте matctv.ru. Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Ключевые события игры «Локомотив» — «Крылья Советов» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Железнодорожники после десяти туров делили второе место в чемпионате с «Краснодаром», набрав 24 очка и на один балл опережая «Зенит». Самарцы набрали 11 очков.