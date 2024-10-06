Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:15

«Локомотив» — «Крылья Советов»: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграют в РПЛ 6 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Локомотив» и «Крылья Советов» встретятся в 11-м туре чемпионата России в воскресенье, 6 октября. Матч на «РЖД Арене» начнется в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут на канале «Матч Премьер» и сайте matctv.ru. Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Ключевые события игры «Локомотив» — «Крылья Советов» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Крылья Советов

Железнодорожники после десяти туров делили второе место в чемпионате с «Краснодаром», набрав 24 очка и на один балл опережая «Зенит». Самарцы набрали 11 очков.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В США намерены собрать деньги, чтобы Косторная выступала за Азербайджан
Медведев отреагировал на призыв депутата рады перенести боевые действия в Белоруссию
WP узнала о возможном предложении Украине «конкретных шагов» для членства в НАТО
Закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу весной 2025 года
От слухов про переход в Азербайджан - к работе тренером. Сначала Косторная говорила "нет", а потом Плющенко сделал заявление
Был алкоголиком в фавелах — стал чемпионом UFC: биография Алекса Перейры
Материалы сюжета РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
«Локомотив» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч РПЛ
«Факел» — «Динамо» Махачкала: воронежцы сравняли счет
«Факел» — «Динамо» Махачкала: воронежцы сделали тройную замену в первом тайме
«Факел» — «Динамо» Махачкала: Агаларов вывел гостей вперед
Шикунов о Зиньковском: «Он не такой товарищ, который живет по принципу: всех перегрызу!»
Шикунов о первом голе «Спартака»: «Ошибка Одоевского, надо было просто вынести мяч»
Сегодня
Вчера
Неделя