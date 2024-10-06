Сегодня, 15:18
«Локомотив» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 11-го тура чемпионата России.
Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 16:30 (мск).
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Ньямси, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев, Пиняев.
«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Галдамес, Олейников, Бабкин, Ежов, Гарре, Сергеев.
Перед началом встречи железнодорожники идут на третьем месте в таблице РПЛ с 24 очками. Самарцы располагаются на десятой строчке, имея в активе 11 баллов.
«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов».