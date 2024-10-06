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Сегодня, 15:18

«Локомотив» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч РПЛ

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«Локомотив» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 11-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 16:30 (мск).

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Ньямси, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев, Пиняев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Галдамес, Олейников, Бабкин, Ежов, Гарре, Сергеев.

Перед началом встречи железнодорожники идут на третьем месте в таблице РПЛ с 24 очками. Самарцы располагаются на десятой строчке, имея в активе 11 баллов.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов».

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Крылья Советов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)

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