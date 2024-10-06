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Сегодня, 08:30

«Локомотив» — «Крылья Советов»: во сколько начнется и где смотреть матч РПЛ онлайн

«Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов» в чемпионате России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Локомотив» встретится с «Крыльями Советов» в 11-м туре чемпионата России в воскресенье, 6 октября. Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру будет показывать телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до игры, также пройдет на сайте канала matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Черкизове. Ключевые события игры «Локомотив» — «Крылья Советов» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Крылья Советов

В 10 турах чемпионата России «Локомотив» набрал 24 очка, у «Факела» — 6. Железнодорожники перед уик-эндом делили первое место с «Краснодаром» и на одно очко опережали «Зенит», а воронежцы идут в зоне вылета.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)

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