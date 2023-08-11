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Сегодня, 15:00

«Локомотив» — «Крылья Советов»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ

«Локомотив» примет «Крылья Советов» 12 августа.
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Локомотив» — «Крылья Советов».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В субботу, 12 августа, «Локомотив» на своем поле сыграет против «Крыльев Советов» в рамках 4-го тура чемпионата России — 2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 15:00 по московскому времени.

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч Премьер». Эфир стартует в 14:55. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов».

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
12 авг, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Крылья Советов

После первых трех туров в активе «Локомотива» 4 очка — железнодорожники находятся на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ, после того как сыграли вничью с «Рубином» (2:2), затем обыграли «Факел» (4:1), а также разгромно уступили ЦСКА (1:4). «Крылья Советов» набрали 7 очков и занимают третью строчку турнирой таблицы, обыграв «Ахмат» (2:1) и «Ростов» (5:1) и сыграв вничью с «Динамо» (3:3).

Последняя очная встреча команд состоялась в мае 2023 года в рамках чемпионата России. Тогда «Локомотив» и «Крылья Советов» победителя не выявили — 1:1.

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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