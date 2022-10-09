«Локомотив» летом хотел отдать Раконьяца в аренду в «Оренбург»

«Локомотив» прошедшим летом предлагал «Оренбургу» взять в аренду нападающего Марко Раконьяца, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, оренбуржцы рассматривали данный вариант, но затем отказались от аренды форварда.

28 апреля стало известно о переходе Раконьяца из «Чукарики» в «Локомотив». Действующий контракт 22-летнего черногорца с московским клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Раконьяц провел за «Локомотив» 9 матчей в РПЛ, в которых отметился 1 результативной передачей.