Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:21

«Локомотив» летом хотел отдать Раконьяца в аренду в «Оренбург»

Мария Гусева

«Локомотив» прошедшим летом предлагал «Оренбургу» взять в аренду нападающего Марко Раконьяца, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, оренбуржцы рассматривали данный вариант, но затем отказались от аренды форварда.

28 апреля стало известно о переходе Раконьяца из «Чукарики» в «Локомотив». Действующий контракт 22-летнего черногорца с московским клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Раконьяц провел за «Локомотив» 9 матчей в РПЛ, в которых отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://metaratings.ru/news/lokomotiv-letom-khotel-otpravit-rakonyatsa-v-orenburg-1380606/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жеребьевка Евро-2024: Италия опять встретится с Англией. Почему не сыграет Россия
Поляки устроили гонения на «российский вид спорта». На Европейских играх не будет художественной гимнастики
СК сообщил о трех погибших в результате ЧП на Крымском мосту
В Запорожской области обстреляли казарму артбригады ВСУ
МИД обвинил США в предоставлении Украине ориентировок по ведению боевых действий
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В «Динамо» заявили, что изначально не рассматривали возможность подписания Норманна

Спартаковец Игнатов ответил на вопрос о здоровье