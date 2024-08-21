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Сегодня, 21:49

Источник: «Локомотив» может усилить состав вингером «Аданы Демирспор»

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«Локомотив» работает над трансфером турецкого вингера «Аданы Демирспор» Юсуфа Сары, утверждает Legalbet.

По данным источника, в турецком клубе хотят выручить за игрока пять миллионов евро, сам Сары хочет зарабатывать в российском клубе полтора млн евро в год. Переговоры складываются тяжело, поскольку руководство «Локомотива» намерено снизить сумму перехода.

В прошлом сезоне 25-летний футболист провел 30 матчей за «Адану Демирспор», в которых забил пять голов и отдал десять результативных передач.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Адана Демирспор
ФК Локомотив (Москва)
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