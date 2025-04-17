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17 апреля, 17:53

«Локомотив» начал сотрудничество с лигой смешанных единоборств АСА

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Локомотив» объявил о старте сотрудничества с лигой смешанных единоборств АСА.
Фото ФК «Локомотив»
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«Локомотив» сообщил о начале сотрудничества с лигой смешанных единоборств АСА.

Представители ACA посетили кубковый матч с «Ахматом», перед началом которого ознакомились с историей красно-зеленых на экскурсии по стадиону и клубному музею.

— «Локомотив» — это клуб с большой победной историей, и это нас объединяет. Мы всегда стремимся к новым вершинам. Наше партнерство открывает новые возможности для обеих сторон. Мы уверены, что совместная работа позволит не только укрепить наши связи, но и привлечь больше людей к спорту, — сказал президент ACA Магомед Бибулатов.

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