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Сегодня, 18:14

«Локомотив» начнет переговоры о новом контракте Миранчука после завершения сезона

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, ответил на вопрос «СЭ» о переговорах с клубом по новому контракту.

«На данный момент мы не ведем переговоров ни по какому футболисту. Все начнется по окончании сезона. Все говорили, включая руководителей клуба, что приоритет — сохранить Дмитрия Баринова, капитана команды. Сперва сфокусировались на одном, далее будем обсуждать другое. После завершения сезона в спокойном режиме начнем планомерную работу персонально по каждому футболисту. Фамилий много. Будем надеяться, что все будет хорошо», — сказал Шпинев «СЭ».

В сезоне-2022/23 Миранчук забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за «Локомотив».

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.

Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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