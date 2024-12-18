«Локомотив» начнет переговоры по новому контракту Батракова на этой неделе

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об обсуждении нового контракта игрока с клубом.

«Общался в пятницу с Дмитрием Николаевичем Ульяновым. Договорились, что на этой неделе увидимся — услышим позицию клуба, выскажем свои пожелания. Думаю, к концу недели будет встреча», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В этом сезоне Батраков сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 голевых передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.