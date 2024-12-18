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Сегодня, 13:17

«Локомотив» начнет переговоры по новому контракту Батракова на этой неделе

Артем Бухаев
Корреспондент
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об обсуждении нового контракта игрока с клубом.

«Общался в пятницу с Дмитрием Николаевичем Ульяновым. Договорились, что на этой неделе увидимся — услышим позицию клуба, выскажем свои пожелания. Думаю, к концу недели будет встреча», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В этом сезоне Батраков сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 голевых передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

24
Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
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