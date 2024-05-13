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Сегодня, 09:00

«Локомотив» начнет переговоры с Дзюбой и Миранчуком после завершения сезона

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с будущем нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Антона Миранчука.

— В случае если Артем Дзюба не сможет набрать 3 результативных действия для автопродления, будет ли ему предложен новый контракт?

— Все разговоры по дальнейшей нашей работе или не работе с игроками мы будем вести только после окончания сезона. Впереди два очень важных матча, у нас есть шанс оказаться в турнирной таблице выше, поэтому пока об этом не хочется рассуждать.

— Это относится и к Антону Миранчуку?

— Да. Мы об этом договорились сразу же.

Михаил Галактионов. «Галактионов доказывает, что он высококлассный специалист. Никто сразу же не становился Бесковым или Семиным». Интервью Нагорных

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Контракт 35-летнего россиянина с железнодорожниками действует до конца июня 2024 года. В соглашении есть пункт об автоматическом продлении на один год, в случае если футболист достигнет определенных статистических показателей.

Миранчук играет за «Локомотив» в РПЛ с 2017 года, в 2018-м он стал с командой чемпионом России. В нынешнем сезоне на счету 28-летнего футболиста 5 голов и 4 голевых передачи в 26 сыгранных встречах чемпионата.

Антон Миранчук
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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