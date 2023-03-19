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Сегодня, 14:10

«Локомотив» намерен начать переговоры о продлении контракта Баринова

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос «СЭ» о возможном продлении контракта с капитаном железнодорожников Дмитрием Бариновым.

26-летний полузащитник заявил Telegram-каналу «Крысева», что клуб официально не делал никаких предложений о продлении контракта.

«Встречи спортивного блока клуба с агентством, представляющим интересы Дмитрия Баринова, уже намечены», — сказал Нагорных «СЭ».

Действующее соглашение 26-летнего Баринова с «Локомотива» рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 21 матч за железнодорожников, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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