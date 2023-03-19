«Локомотив» намерен начать переговоры о продлении контракта Баринова

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос «СЭ» о возможном продлении контракта с капитаном железнодорожников Дмитрием Бариновым.

26-летний полузащитник заявил Telegram-каналу «Крысева», что клуб официально не делал никаких предложений о продлении контракта.

«Встречи спортивного блока клуба с агентством, представляющим интересы Дмитрия Баринова, уже намечены», — сказал Нагорных «СЭ».

Действующее соглашение 26-летнего Баринова с «Локомотива» рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 21 матч за железнодорожников, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.